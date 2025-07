Was hat es mit den autonom fahrenden Augsburger Cabs auf sich, Professor Markgraf?

Herr Professor Markgraf, was versteht man denn unter autonomem Fahren? Da gibt es verschiedene Abstufungen...

PROFESSOR CARSTEN MARKGRAF: Genau. Das wird in so genannte Level unterteilt. Auf deutschen Straßen sind maximal Fahrzeuge mit Level drei unterwegs. Das bedeutet, auf bestimmten Autobahnabschnitten darf das Auto bei schönem Wetter und bis maximal 60 Kilometer in der Stunde selbst fahren. Es ist dann der Pilot im Stau, während der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen und andere Dinge tun kann, etwa Zeitung lesen. Er darf aber den Fahrersitz nicht verlassen. Bei Level zwei muss man immer wieder ans Lenkrad fassen, hier liegt die Verantwortung noch vollständig beim Menschen, der jederzeit eingreifen können muss.

Wir sind gerade in den USA. Wie weit ist man hier beim autonomen Fahren?

MARKGRAF: Die Amerikaner sind schon sehr weit. Unternehmen wie Waymo oder Tesla schicken in einzelnen Städten bereits Fahrzeuge ohne Fahrer los, die als Taxis gebucht werden können.

Icon Vergrößern Carsten Markgraf. Foto: Christoph Frey Icon Schließen Schließen Carsten Markgraf. Foto: Christoph Frey

Warum ist das in Deutschland nicht möglich?

MARKGRAF: Da muss man zunächst einmal unterscheiden zwischen einem Shuttle-Betrieb im öffentlichen Nahverkehr mit kleinen Bussen und autonomem Fahren mit privaten Autos. Bei den privaten Autos gibt es zwar schon ein Gesetz, das Level vier beim autonomen Fahren ermöglicht. Level vier bedeutet, dass ein Auto in einem bestimmten Gebiet bei bestimmten Bedingungen vollständig ohne Fahrer auskommt. Bislang gibt es in Deutschland keinen Anbieter, der es geschafft hat, solche Fahrzeuge in Betrieb zu nehmen.

Und beim Shuttle-Betrieb?

MARKGRAF: Da halten sich die großen Hersteller sehr zurück. Ausnahme ist VW, das jetzt zusammen mit Moia in Hamburg Shuttle-Busse auf Level vier in den Probebetrieb schickt.

Sie selbst und die Technische Hochschule Augsburg gehen auch mit einem Projekt an den Start. Worum geht es da?

MARKGRAF: Wir sind mit unserem Landsberger Technologiezentrum für DataScience und Autonome Systeme an einem großen Projekt beteiligt, welches das Bundeswirtschaftsministerium mit 30 Millionen Euro fördert. Es nennt sich NeMo.bil. Dabei übernehmen kleine Leichtbaufahrzeuge eine Art Shuttle-Betrieb. Sie können sich zu einem Konvoi zusammenfinden und werden von einem Zugfahrzeug, das seinen Strom aus Wasserstoff gewinnt, sogar noch aufgeladen. Danach können die kleinen Fahrzeuge im Zielgebiet wieder ausschwärmen und dort die letzten Meter zurücklegen. Unsere Aufgabe ist es, diese Leichtbaushuttle, man nennt sie übrigens Cabs, zu automatisieren. Der nächste Schritt ist, die Fahrzeuge nun auf die Straße zu bringen.

Wann soll das stattfinden?

Ich hoffe, noch in diesem Jahr. Wir haben vergangene Woche die Antragsunterlagen an das Kraftfahrtbundesamt geschickt und gehen nun mit diesem in die Diskussion. Es muss eine auf vier Jahre befristete Erprobungsgenehmigung erteilen. Mit Hilfe des Testbetriebs auf öffentlichen Straßen in Augsburg wollen wir die Fahrzeuge bis zur Serienreife entwickeln.

Wo genau werden die Fahrzeuge unterwegs sein?

MARKGRAF: Ganz genau steht es noch nicht fest. Wir werden im Bereich Uni-Viertel, WWK-Arena und Messe anfangen und dann den Betrieb schrittweise ausweiten.

Da werden dann gleich Menschen drin fahren?

MARKGRAF: Menschen schon, aber keine Passagiere. Mitfahren werden in erster Linie die Entwickler. Es geht um die Erprobung des Systems und die Erfassung wichtiger Daten, um die neuronalen Netze zu trainieren, damit das System wirklich auf alle Situationen im Straßenverkehr richtig reagieren kann. Ein Betrieb mit Passagieren ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geplant.

In welchen Bereichen könnten Sie die Augsburger Cabs denn einsetzen, was ist da denkbar?

MARKGRAF: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. In der Stadt oder auf dem Land könnten die Cabs im öffentlichen Nahverkehr die großen Bus- oder Bahnlinien ergänzen oder auf Flughäfen die Verbindung zwischen den Terminals und den Parkplätzen herstellen.

Was ist Ihre Prognose: Wird ein heute 50-jähriger Deutscher es noch erleben, dass autonomes Fahren alltäglich wird?

MARKGRAF: Ein 50-Jähriger? Klar wird er das erleben. Auf jeden Fall.

Zur Person Prof. Dr.-Ing Carsten Markgraf ist seit 2010 an der TH Augsburg und dort Wissenschaftlicher Leiter des TTZ DataScience und Autonome Systeme. Zuvor arbeitete er in der Automobil-Industrie. Er lebt mit seiner Familie in Königsbrunn im Landkreis Augsburg.