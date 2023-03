82-Jährige stirbt in Krankenhaus knapp zehn Tage nach Unfall

Knapp zehn Tage nach einem Autounfall ist eine 82-Jährige in einem Krankenhaus im Landkreis Oberallgäu gestorben.

Knapp zehn Tage nach einem Autounfall ist eine 82-Jährige in einem Krankenhaus im Landkreis Oberallgäu gestorben. Die Seniorin erlag ihren Verletzungen in der Nacht zum Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 84-Jähriger war am 5. März mit der Seniorin als Beifahrerin bei Ofterschwang unterwegs gewesen, wie es hieß. Aus zunächst unklaren Gründen kam er mit dem Auto auf die Gegenspur und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Der 84-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Die 82-Jährige war ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt.

(dpa)