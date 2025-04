Vater und Kind beim Aussteigen von Auto erfasst: verletzt

Ein Mann und seine sieben Jahre alte Tochter wurden beim Aussteigen aus dem Auto von einem anderen Wagen angefahren und schwer verletzt. Der 75 Jahre alte Fahrer des Wagens erlitt einen Schock, musste aber nicht behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigem Stand parkte der 42 Jahre alte Vater sein Auto demnach am Samstag in einer Parkbucht in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg). Danach holte der Mann laut Polizeiangaben seine Tochter aus dem Auto und hielt sie auf dem Arm. Der 75-Jährige habe den Mann und das Mädchen am Straßenrand übersehen und beide mit seinem Auto erfasst.

Schwer verletzt kamen der 42-Jährige und die Siebenjährige den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Wie der Unfall genau passiert ist, will die Polizei nun klären.