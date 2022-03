Leoni legt Geschäftszahlen vor: Ukraine-Produktion stockend

Seit Jahren hat der Autozulieferer Leoni zu kämpfen - die Corona-Krise, der Strukturwandel in der Autoindustrie. Jetzt stehen auch noch die Ukraine-Werke mit 7000 Mitarbeitern zeitweise still.

Der Automobil-Zulieferer Leoni stellt am Mittwoch (9.30 Uhr) seine Bilanz des vergangenen Jahres und einen Ausblick für das laufende Jahr vor. Leoni gehört zu den Unternehmen, die in der Ukraine unter anderem Kabelbäume für die Autoindustrie fertigen. In den beiden ukrainischen Leoni-Werken musste wegen des Krieges die Produktion aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden - derzeit laufe sie stockend.

Unter anderem müssten Sicherheits- und Logistikfragen ins Kalkül gezogen werden. In den beiden ukrainischen Leoni-Werken sind unter normalen Umständen 7000 Mitarbeiter tätig. Ihre Sicherheit stehe an erster Stelle aller Überlegungen, hatte das Unternehmen erklärt.

Der Einbruch der Lieferung von Kabelbäumen an die Autoindustrie hatte praktisch alle Automobilhersteller vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Teilweise musste die Produktion zurückgefahren werden.

Leoni, das weltweit rund 100.000 Mitarbeiter beschäftigt, hatte seine ursprüngliche Prognose für das laufende Geschäftsjahr wegen des Ukraine-Konfliktes zurückziehen müssen. Ursprünglich war ein Umsatz von rund fünf Milliarden Euro geplant worden.

