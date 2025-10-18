Millionenschock um Ausbau der B12: Kosten sollen sich mehr als verdoppeln

Paukenschlag für den geplanten Ausbau der B12: Laut eines Papiers des Bundesverkehrsministeriums wird der Ausbau der wichtigen Bundesstraße zwischen Kempten und Buchloe deutlich teurer. Beim Abschnitt zwischen Kempten und Marktoberdorf stehen nun 155,8 Millionen im Raum – statt der zunächst angenommenen 89,1.

So steht es im Bericht des Ministeriums, der am Mittwoch Thema im Haushaltsausschuss des Bundestags war und unserer Redaktion vorliegt. Für Politiker ist diese Kostenexplosion keine Überraschung, die Gegner des Ausbaus sind schockiert.

Verdreifachung der Kosten für den B12-Ausbau: Staatliches Bauamt Kempten kann das nicht nachvollziehen

Das sagt das Staatliche Bauamt: Die nun öffentlich gewordenen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums kann Thomas Hanrieder vom Staatlichen Bauamt Kempten nicht nachvollziehen. Er hält sie für zu hoch. Laut Berechnungen seiner Behörde vom Dezember 2023 kostet der Abschnitt zwischen Marktoberdorf und Buchloe voraussichtlich 350,7 Millionen Euro. Warum das Ministerium von einem höheren Betrag ausgeht, ist unklar. Eine Stellungnahme gab das Ministerium am Freitag nicht ab.

Die Kosten seien laut Hanrieder wegen der allgemein höheren Preise gestiegen. Aber auch, weil man zu Beginn der Planungen zum Beispiel davon ausgegangen ist, dass man vorhandene Brücken erhalten könne - und nur etwa ein Drittel neu gebaut werden müssten. Nun habe sich aber herausgestellt, dass der Großteil neu gemacht werden müsse. Ebenfalls zu höheren Kosten hätten neue Vorschriften, etwa für die Entwässerung oder den Lärmschutz, geführt.

Allgäuer Abgeordnete Wittmann: „Die Kostenerhöhungen erschrecken erstmal jeden“

Das sagt die Politik: Die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann (CSU) sagt, „die Kostenerhöhungen erschrecken erstmal jeden“. Die ersten Kostenpläne für die B12 gehen auf das Jahr 2014 zurück. Seitdem seien Preise massiv gestiegen, zum Beispiel infolge der Pandemie oder wegen des Kriegs in der Ukraine, erläutert Wittmann. So habe es im Bausektor seit 2019 Kostensteigerungen von 45 Prozent gegeben.

Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (Freie Wähler) ist nicht sonderlich überrascht über die gestiegenen Kosten. Bei Großprojekten wie diesen seien Preissteigerungen nicht unüblich. „Das sind Schätzungen und vorläufige Zahlen“, sagt der Kaufbeurer. In der Regel rührten solche Sprünge aus gestiegenen Rohstoff-Preisen. Veränderte Standards und Gesetze sind ebenfalls treibende Kostenfaktoren. Dennoch nennt Pohl die vergleichsweise massive Steigerung „bedauerlich“.

B12-Ausbau wird deutlich teurer – steht er damit vor dem Aus?

Steht der Ausbau damit vor dem Aus? Nein, betont Wittmann. Es gibt den gesetzlichen Auftrag, die B12 im Allgäu auszubauen. „Grundsätzlich kann der Gesetzgeber jedes Projekt stoppen. Das halte ich in dem Fall aber nicht für realistisch“, erläutert sie. Das geben die Prognosen, zum Beispiel zum zunehmenden Verkehr, nicht her. Aus ihrer Sicht dürfe an dem Ausbau nicht gerüttelt werden, er sei für die Region von sehr hoher Bedeutung. „Selbstverständlich“ müsse man weiter an den Plänen festhalten, sagt auch Pohl.

Bund Naturschutz rechnet mit noch weiter steigenden Summen

Das sagen die Gegner: Erwartbar, nennt der Bund Naturschutz die gestiegenen Kosten und rechnet mit noch weiter steigenden Summen. Den Ausbau nennt Thomas Frey, Regionalreferent für Schwaben, überdimensioniert und autobahngleich.

Der Bund Naturschutz fordere deshalb den sofortigen Stopp der Pläne. „Stattdessen ist eine Neuplanung mit einer bedarfsangepassten Ertüchtigung der B12 zu beginnen“, teilt Frey mit. Beispielsweise mit neuen Überholabschnitten in Bereichen, bei denen die B12 bislang nur zweispurig verläuft.

Das ist geplant: Die B12 soll auf den 51 Kilometern zwischen Kempten und Buchloe vierspurig ausgebaut werden. Am weitesten geplant ist der Abschnitt Untergermaringen bis Buchloe. Doch Klagen, unter anderem vom Bund Naturschutz, verzögern das Projekt.