Unfall auf der B17 bei Königsbrunn: Sperrung behoben

Wegen eines Unfalls bei Königsbrunn war auf der Bundesstraße B17 der rechte Fahrstreifen in Richtung Augsburg am Dienstagabend gesperrt. Laut dem Portal Bayerninfo.de lag die Sperrung zwischen den Ausfahrten Königsbrunn-Süd und Königsbrunn-Nord auf Höhe des Globus-Baumarkts. Die Sperrung war etwa 2,8 Kilometer lang. Gegen 20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Sperrung behoben. Mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst.

Die B17 war anfangs vollständig gesperrt, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Ein Kleintransporter und zwei Pkw waren am Unfall beteiligt. Die Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach Informationen der Polizei gab es bei dem Unfall zwei leicht verletzte und eine mittelschwer verletzte Person – letztere wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wegen der Fahrbahnverengung staute sich auf der Straße der Verkehr. Bayerninfo meldete einen 3,4 Kilometer langen Stau zwischen Oberottmarshausen und Königsbrunn-Süd. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 4 km/h.

