Blitzer-Anhänger in Brand gesetzt: 250.000 Euro Schaden

In Bad Heilbrunn (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist mutmaßlich ein Blitzeranhänger in Brand gesetzt worden.

Der Schaden an dem Anhänger wurde auf über 250.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant war demnach in der Nacht zum Sonntag auf das brennende Geschwindigkeitsmessgerät aufmerksam geworden, das an der B472 aufgestellt war.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter Leitung der Staatsanwaltschaft. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Ermittler von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie es in der Mitteilung hieß.

(dpa)