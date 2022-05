Mann bei Arbeitsunfall unter Gabelstapler eingeklemmt

Ein 25-Jähriger ist in Bad Bocklet (Landkreis Bad Kissingen) unter einem Gabelstapler eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Der Mann hatte am Freitag auf der Ladefläche seines Lkws mit einem Gabelstapler rangiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der 25-Jährige mit dem Stapler von der Ladefläche, fiel aus dem Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt. Eine Tanzgruppe, die in einem Sportheim in der Nähe trainierte, hörte die Hilferufe des Lastwagenfahrers und setzte einen Notruf ab.

(dpa)