Mann vor Bäckerei zusammengeschlagen

Unbekannte haben einen Mann in Unterfranken vor einer Bäckerei zusammengeschlagen und ihn dabei schwer am Kopf verletzt.

Der 40-Jährige war am Samstagmorgen in der Bäckerei in Bad Kissingen gewesen, um für sein Frühstück einzukaufen, teilte die Polizei mit. Warum die Unbekannten den Mann angriffen, war zunächst nicht bekannt.

Als er das Geschäft verließ, sprachen ihn laut Polizei zwei Männer an und fragten ihn, ob er Wechselgeld habe. Unvermittelt und ohne Forderungen zu stellen, schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden. Die Täter traten auf den wehrlosen Mann ein. Anschließend flüchteten sie in einem Pritschenwagen. Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)