Zwei Buben zerkratzen über 20 Autos - Abdruck überführt sie

Zwei Buben im Alter von 11 und 14 Jahren haben in Unterfranken mehr als 20 Autos verkratzt.

Der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. An einem der in der Nacht zu Freitag in Hammelburg zerkratzten Fahrzeuge fanden die Ermittler einen auffälligen Schuhabdruck.

Als die Polizei am Sonntagabend mit einem Streit zwischen einem 11- und einem 14-Jährigen zu tun hatte, fiel einem Beamten auf, dass der ältere der beiden ebenfalls einen solch auffälligen Schuh trägt. Der markante Abdruck habe zu der gesicherten Spur an dem beschädigten Auto gepasst.

Im Beisein der Eltern gaben die Buben den Angaben zufolge die Taten zu. Die Polizei ermittelt nun, ob beide auch für einen Feueralarm am Sportzentrum Hammelburg und die unerlaubte Benutzung eines Rollers verantwortlich sind.

(dpa)