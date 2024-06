Mutmaßlicher Autokratzer nach zehn Jahren gefasst

Über Jahre soll ein Mann in der Oberpfalz Autos zerkratzt haben - jetzt wurde er gefasst.

Mehr als 150 Autos soll ein Mann im Landkreis Cham zerkratzt haben - und zwar in einem Zeitraum von rund zehn Jahren. Der Tatverdächtige sei am Samstag gefasst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Gerade in den vergangenen Monaten habe es gehäuft Fälle gegeben, die meisten Fahrzeuge seien auf Wanderparkplätzen bei Lohberg und Lam im Bereich des Osser abgestellt gewesen.

Im Laufe der Jahre habe es immer wieder längere Phasen gegeben, in denen keine Schäden gemeldet worden seien und sich der Täter offenbar zurückgezogen hatte, hieß es. Bei den Kratzspuren habe es Übereinstimmungen gegeben. Der 51 Jahre alte Mann sei auf frischer Tat ertappt worden. Der Gesamtschaden dürfte im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.

(dpa)