Bad Staffelstein

Rettungsaktion für jungen Storch in 30 Meter Höhe

Ein Industriekletterer ist in Oberfranken einem jungen Storch in 30 Meter Höhe zur Hilfe geeilt, der sich in einem Kunststoffseil verfangen hat.

Ein Vogelfreund hatte nach Angaben des Landratsamts Lichtenfels am Mittwoch beobachtet, dass sich der Vogel in dem Nest auf einem Schornstein in Bad Staffelstein in einer misslichen Lage befand. Er meldete sich bei der unteren Naturschutzbehörde, die die Rettungsaktion organisierte. Wie sich herausstellte, hatten die Storcheneltern einen Strick aus Kunststoff im Nest eingewoben, der sich um das Bein des Jungvogels gewickelt hatte. Der Retter konnte diesen durchschneiden und den jungen Storch befreien. (dpa)

