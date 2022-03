Feuer zerstört Boothäuser am Kochelsee

Drei Bootshäuser samt Ruder- und Segelbooten sind in Schlehdorf am Kochelsee abgebrannt.

Warum das Feuer am Samstag in den Hütten im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen ausbrach, ist noch unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt nun zur Brandursache.

