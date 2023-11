Mann nach Schlägerei wegen versuchter Tötung in U-Haft

Nach einer Schlägerei in Oberbayern sitzt ein 34-Jähriger wegen eines versuchten Tötungsdelikts in U-Haft.

Der Mann soll seinen Kontrahenten bei einem Streit vor einem Lokal in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) niedergeschlagen haben und ihm mit beiden Füßen auf den Kopf gesprungen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Das 40-jährige Opfer habe am Sonntag mehrere Knochenbrüche erlitten, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Der 34 Jahre alte Verdächtige sei zunächst geflüchtet, weniger als zwei Stunden nach der Tat aber festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ demnach am Montag einen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Polen. Er wurde in ein Gefängnis gebracht.

(dpa)