Bad Windsheim

vor 23 Min.

Verletzte bei Brand in Klinik: Zwei Stationen evakuiert

Zwei Menschen sind in der Nacht zum Samstag bei einem Brand in einer Klinik in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) verletzt worden.

Sie wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung behandelt, wie die Polizei mitteilte. Eine unmittelbar von dem Brand betroffene sowie eine benachbarte Station in dem Krankenhaus wurden evakuiert und 33 Menschen in Sicherheit gebracht. Das Feuer war demnach kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Die Schadenhöhe war noch nicht bekannt. PM (dpa)

