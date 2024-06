Bauarbeiter fällt von Dach und verletzt sich schwer am Kopf

Ein Mann ist durch einen offenen Schacht auf dem Dach gefallen. Der Bauarbeiter verletzt sich schwer am Kopf und muss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Auf einer Baustelle in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) ist ein Mann von einem Dach etwa drei Meter tief gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Ein Schacht auf dem Dach sei bei den Arbeiten am Freitag kurzfristig offen gewesen, teilte die Polizei am Samstag mit. Durch einen Fehltritt stürzte der 52-Jährige durch den Schacht in das darunterliegende Geschoss. Ein Rettungshelikopter flog den Mann anschließend in ein Klinikum. (dpa)

