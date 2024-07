Vermisste Frau tot aufgefunden

Eine vermisste 54-Jährige ist am Dienstagabend bei Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) tot aufgefunden worden. Sie verließ nach Angaben der Polizei vergangenen Samstag eine psychiatrische Klinik, in der sie stationär untergebracht war, und kam nicht zurück. Die Frau wurde unter anderem mit einem Hubschrauber und Mantrailer gesucht. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden an ihrem Tod. (dpa)

