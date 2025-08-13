Auto landet im Riemer See

Ein Autofahrer ist in München am frühen Morgen in einen Badesee gefahren. Das Auto sei im flacheren Teil des Riemer Sees in hüfthohem Wasser zum Stehen gekommen, teilte das Polizeipräsidium München mit. Mit Unterstützung der Feuerwehr habe der Mann das Fahrzeug unverletzt verlassen können.

Warum er mit seinem Wagen in dem Gewässer im Münchner Osten landete, war zunächst noch unklar. Die Polizei prüft nach Angaben eines Polizeisprechers, ob möglicherweise Drogenkonsum die Ursache war.