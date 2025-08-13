Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Badesee: Auto landet im Riemer See

Badesee

Auto landet im Riemer See

An heißen Tagen ist der Riemer See bei Badegästen sehr beliebt. An diesem Morgen gab es dort einen ungewohnten Anblick.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit seinem Auto ist ein Mann im flacheren Teil des Riemer Sees gelandet. (Symbolbild)
    Mit seinem Auto ist ein Mann im flacheren Teil des Riemer Sees gelandet. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

    Ein Autofahrer ist in München am frühen Morgen in einen Badesee gefahren. Das Auto sei im flacheren Teil des Riemer Sees in hüfthohem Wasser zum Stehen gekommen, teilte das Polizeipräsidium München mit. Mit Unterstützung der Feuerwehr habe der Mann das Fahrzeug unverletzt verlassen können.

    Warum er mit seinem Wagen in dem Gewässer im Münchner Osten landete, war zunächst noch unklar. Die Polizei prüft nach Angaben eines Polizeisprechers, ob möglicherweise Drogenkonsum die Ursache war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden