77-Jähriger stirbt beim Schwimmen in See

Ein 77-Jähriger ist beim Baden im Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gestorben. Der Mann sei am Samstag mit einem Angehörigen am Froschhauser See in Murnau gewesen, teilte die Polizei mit. Der Verwandte habe den Senior aus den Augen verloren und den Notruf gewählt.

Als die Einsatzkräfte ankamen, hatten andere Badegäste den toten Mann schon aus dem Wasser geholt. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei vorerst aus, es deute alles auf einen Badeunfall hin, hieß es.