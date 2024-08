Allgäuer Bub von Hubschrauber aus Fluss gerettet

Ein 13-jähriger Bub ist beim Baden in der Nähe der Buchenegger Wasserfälle bei Oberstaufen im Allgäu von der Strömung der Weißach mitgerissen worden. In einer Engstelle wurde er am späten Freitagnachmittag derart zwischen einem Baum und einem Felsen eingeklemmt, dass er von den Rettungskräften mit einem Hubschrauber gerettet werden musste, wie die Polizei am Samstag mitteilte. «Glücklicherweise war der Kopf des Jungen die ganze Zeit über der Wasseroberfläche und er trug letztendlich nur leichte Verletzungen davon.» An dem Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber auch Kräfte der Feuerwehr Steibis, der Bergwacht, des Rettungsdienstes und der Polizei beteiligt.

An den Buchenegger Wasserfällen springen regelmäßig junge Leute ins kühle Nass. Das «Gumpenjucken» in das Becken ist aber nicht ungefährlich. Im Jahr 2014 ertrank eine Studentin aus Amerika im Sog, zwei Jahre später starben ein Flüchtling und ein junger Mann, der ihn retten wollte.