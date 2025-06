79-Jähriger geht im Sylvensteinsee unter und ertrinkt

Im Sylvensteinsee im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist am Samstagvormittag ein Mann beim Baden plötzlich untergegangen und ertrunken. Von dem Unglück schrieb die Polizei in einem Bericht.

Demnach habe es sich um einen 79 Jahre alten Badegast gehandelt, der zusammen mit seiner Frau in dem See schwimmen gewesen war. Plötzlich und unerwarteterweise sei der Mann untergegangen, wie die Beamtinnen und Beamten schreiben.

Badeunfall in Bayern: Mann geht neben seiner Frau plötzlich unter

Die Ehefrau des Opfers habe zusammen mit anderen Badegästen die Rettungskräfte alarmiert – allerdings vergeblich. Erst Stunden später am Nachmittag hätten die Einsatzkräfte den 79-Jährigen entdeckt und aus dem See bergen können. Zu dem Zeitpunkt sei der Badegast bereits tot gewesen, wie ein Notarzt am Ufer habe feststellen müssen.

Die Beamtinnen und Beamten gehen von einem Badeunfall aus. Hinweise auf Fremdverschulden seien demnach bislang nicht gefunden worden. In bayerischen Seen ist es in den vergangenen Wochen häufiger zu Unfällen gekommen. Im Freistaat sind die Zahlen dabei besonders groß.