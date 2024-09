Suche nach zwei Vermissten in der Donau wird fortgesetzt

Zwei in der Donau in Not geratene Männer werden weiter vermisst. Die Suche werde in Neuburg an der Donau einen Tag nach dem Badeunfall am Freitag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Er machte keine Angaben dazu, in welchem Ausmaß. Die Entscheidung über die Suchmaßnahmen werde noch abgestimmt.

Passanten hatten der Polizei am Freitagnachmittag mitgeteilt, dass sie von der Schlösselwiese aus einen Menschen in der Donau gesehen hätten, der sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befunden habe. Der junge Mann rief um Hilfe und klammerte sich an einem Busch fest. Rettungskräfte bargen den 23-Jährigen aus dem Wasser. Er teilte mit, dass er zusammen mit zwei weiteren jungen Männern in der Donau habe baden wollen. Von den beiden fehlte jede Spur - auch nach einer großangelegten Suchaktion von Wasserwacht, Feuerwehr und Polizei am Freitagabend.