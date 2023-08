Bamberg

vor 19 Min.

Dreijährige leblos in Schwimmbad entdeckt – im Krankenhaus gestorben

Eine Vierjährige wurde am Dienstag leblos am Boden des Stadionbads in Bamberg gefunden.

Am Dienstagabend wurde eine Dreijährige leblos am Boden in einem Bamberger Schwimmbad entdeckt. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie am Mittwoch starb.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape