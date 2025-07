Badeunfall in Oberbayern Vater und Kind in See untergegangen - Rettungsaktion läuft

Eine Familie fährt mit einem Boot auf dem Eibsee bei Garmisch-Partenkirchen, als ein Kind ins Wasser fällt. Der Vater springt hinterher und taucht auch nicht wieder auf. Es läuft ein Rettungseinsatz.