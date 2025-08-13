Schwimmer und Krankenschwester retten Mann am Badesee

Durch couragiertes Eingreifen eines Schwimmers und einer Krankenschwester ist ein 72-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Senior war beim Schwimmen in einem Badesee in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) untergegangen.

Ein 44-jähriger Mann bemerkte die Notlage, tauchte nach ihm und zog den 72-Jährigen an Land. Eine 54-jährige Krankenschwester, die auch am See war, reanimierte den Mann erfolgreich. Der Rettungsdienst brachte den Senior im Anschluss ins Krankenhaus.