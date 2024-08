Schwimmer vermisst - 80-Jähriger tot gefunden

Nachdem ein 80 Jahre alter Schwimmer in einem See in Mittelfranken vermisst wurde, haben Spaziergänger nun die Leiche des Mannes entdeckt. Die Polizei barg diese aus dem Wasser. Es hätten sich bislang keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Es müsse deshalb davon ausgegangen werden, dass der Mann ertrunken sei.

Eine Zeugin hatte am Samstag beobachtet, wie der Senior am großen Jägersee in der Nähe von Feucht ins Wasser gegangen war. Als der Mann nach einigen Stunden nicht zurückgekehrt war, verständigte seine Frau die Polizei. Laut Angehörigen ist der Mann ein guter Schwimmer und regelmäßig in dem See unterwegs.

Eine große Suche mit Tauchern, Hubschrauber und Wassersuchhunden war am Wochenende ohne Erfolg geblieben.