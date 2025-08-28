Vermisster Mann wird tot aus See geborgen

Nach einer stundenlangen Suche ist ein vermisster 63-Jähriger tot in einem See bei Schwaigen (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) entdeckt worden. Zuvor hätten Zeugen ein herrenloses Fahrrad mitsamt persönlichen Gegenständen am Ufer des Langen-Köchel-Sees bemerkt, teilte die Polizei mit. Die Gegenstände seien den ganzen Tag dort unangetastet gestanden.

Bei der Suche waren Dutzende Menschen beteiligt: mehrere Streifen, ein Hubschrauber, etliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr und der Wasserrettung sowie Polizeihunde. Die Leiche des 63-Jährigen wurde in der Nacht gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er ertrunken ist.