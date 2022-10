Wie Schlossbesitzer mit ihrer schwierigen Aufgabe umgehen

Plus Große Säle, dünne Fenster: Schlösser sind besondere Immobilien. An ihrer Erhaltung arbeiten die Eigentümer oft Jahrzehnte. Nun kommen hohe Heiz- und Stromkosten hinzu. Wie macht das Bayerns größter Schlossbesitzer?

Es tutet ein paar Mal. Der Freiherr nimmt ab. „Das Schloss? Das habe ich verkauft.“ Es war einfach zu viel. Zu viel Platz, zu viel Arbeit, zu hohe Kosten. Ob ihn das wehmütig macht? „Nein. Ich bin froh, dass ich’s los habe.“ Klingelt man beim Freiherren aber später zu Besuch an der Tür, dann ist die Wehmut doch zu spüren. Viele Erinnerungen, viel Herzblut und ein ganzes Lebenswerk stecken darin.