Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Bäume abgestorben: Jungbäume mit Unkrautbekämpfungsmittel vergiftet

Bäume abgestorben

Jungbäume mit Unkrautbekämpfungsmittel vergiftet

Ein Jahr lang wuchsen die Bäume gesund, doch dann sterben sie plötzlich ab. Ein Unkrautmittel soll dafür verantwortlich sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild)
    Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    In einem Wald in Schwaben sind mehrere Jungbäume mit einem Unkrautbekämpfungsmittel vergiftet worden. 15 Bäume starben daraufhin ab, wie die Polizei mitteilte. Die betroffenen Pflanzen in dem Wald bei Tapfheim (Landkreis Donau-Ries) waren jeweils ein Jahr alt. Laut dem Eigentümer wuchsen sie bis dato gut an. Ein bislang Unbekannter soll zwischen Ende September und Anfang Oktober die Bäume vergiftet haben. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden