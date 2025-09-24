Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

Der Würzburger Hauptbahnhof ist teilweise gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Demnach gibt es einen Notarzteinsatz. Die Züge der Linie RB53 verkehrten nur zwischen Veitshöchheim - Gemünden (Main). Die Linie RE54 werde zwischen Schweinfurt Hbf - Gemünden (Main) ohne Halt umgeleitet oder wende aus Richtung Aschaffenburg Hbf in Gemünden (Main). Die Züge der Linie RE55 würden zwischen Würzburg Hbf - Gemünden (Main) ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Ersatzverkehr und Ausfälle erwartet

Für die Strecke Würzburg Hbf - Gemünden (Main) werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Man solle mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen, hieß es weiter. Die Ursache für den Notarzteinsatz war laut der Bundespolizei zunächst unklar.