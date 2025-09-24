Icon Menü
Bahn: Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

Bahn

Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof in Würzburg teilweise gesperrt. Für eine Strecke wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Zugverkehr ist gestört. (Symbolbild)
    Der Zugverkehr ist gestört. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Der Würzburger Hauptbahnhof ist teilweise gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Demnach gibt es einen Notarzteinsatz. Die Züge der Linie RB53 verkehrten nur zwischen Veitshöchheim - Gemünden (Main). Die Linie RE54 werde zwischen Schweinfurt Hbf - Gemünden (Main) ohne Halt umgeleitet oder wende aus Richtung Aschaffenburg Hbf in Gemünden (Main). Die Züge der Linie RE55 würden zwischen Würzburg Hbf - Gemünden (Main) ohne Zwischenhalt umgeleitet.

    Ersatzverkehr und Ausfälle erwartet

    Für die Strecke Würzburg Hbf - Gemünden (Main) werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Man solle mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen, hieß es weiter. Die Ursache für den Notarzteinsatz war laut der Bundespolizei zunächst unklar.

