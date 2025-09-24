Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

Der Würzburger Hauptbahnhof ist teilweise gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Demnach gibt es einen Notarzteinsatz. Die Züge der Linie RB53 verkehrten nur zwischen Veitshöchheim - Gemünden (Main). Die Linie RE54 werde zwischen Schweinfurt Hbf - Gemünden (Main) ohne Halt umgeleitet oder wende aus Richtung Aschaffenburg Hbf in Gemünden (Main). Die Züge der Linie RE55 würden zwischen Würzburg Hbf - Gemünden (Main) ohne Zwischenhalt umgeleitet.
Ersatzverkehr und Ausfälle erwartet
Für die Strecke Würzburg Hbf - Gemünden (Main) werde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Man solle mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen, hieß es weiter. Die Ursache für den Notarzteinsatz war laut der Bundespolizei zunächst unklar.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden