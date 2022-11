Bremsen eines ICE qualmen

In Nürnberg hat dichter Rauch aus einem ICE zur zeitweiligen Sperrung des Hauptbahnhofes geführt.

In Nürnberg hat dichter Rauch aus einem ICE zur zeitweiligen Sperrung des Hauptbahnhofes geführt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, war ein technischer Defekt an einem ICE-Zug die Ursache der starken Rauchbildung am Sonntagabend. Demnach qualmten die Bremsbeläge des Zuges. Der Bahnhof wurde für mehr als eine Stunde geräumt. Menschen waren den Angaben zufolge nicht gefährdet. Die Auswirkungen auf den Zugverkehr waren unklar.

(dpa)