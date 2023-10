Bahn

vor 32 Min.

Der Fuggerexpress der Bahn war besser als Go-Ahead

Plus Regionalzüge zwischen München und Schwaben fuhren früher zuverlässiger. Dennoch könnte es für den neuen Anbieter künftig mehr Steuergeld geben.

Von Christoph Frey

Bahnfahrende haben es vermutlich schon länger geahnt, doch jetzt ist es amtlich: Die Go-Ahead-Regionalzüge, die zwischen München, Augsburg, Ulm und Würzburg unterwegs sind, kommen an ihre Vorgänger von der Deutschen Bahn nicht heran. Wie aus einer Aufstellung des Verkehrsministeriums hervorgeht, war der Fuggerexpress in den vergangenen Jahren pünktlicher und zuverlässiger als sein Nachfolger, der es im regionalen Schienennahverkehr eigentlich besser machen sollte. Jetzt ist offen, ob Go-Ahead den Vorgänger je einholt.

Wo Go-Ahead in Bayern fährt

Die blauen Züge von Go-Ahead fahren in Bayern seit knapp zwei Jahren im Allgäu zwischen München, Memmingen und Lindau. Während es dort überwiegend gut läuft, war im sogenannten Augsburger Netz, das weitaus größer ist, von Beginn an der Wurm drin: Lokführermangel, Triebwagen, die im Winter schwächelten, und viele Baustellen führten zu massiven Ausfällen und Verspätungen. Insgesamt sollte Go-Ahead Bayern, das in Augsburg sitzt und rund 500 Beschäftigte hat, auf den Strecken München–Augsburg–Ulm, München–Augsburg– Donauwörth–Treuchtlingen–Würzburg und Donauwörth–Aalen ab Dezember 2022 im Monat 6500 Zugfahrten anbieten. Sollte.

