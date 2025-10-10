Icon Menü
Bahn-Probleme in Franken: Baustelle bei Nürnberg, fehlendes Personal in Würzburg: Bahn-Fahrgäste in Franken brauchen heute Geduld

Bahn-Probleme in Franken

Baustelle bei Nürnberg, fehlendes Personal in Würzburg: Bahn-Fahrgäste in Franken brauchen heute Geduld

Wer heute im Raum Nürnberg oder Würzburg mit der Bahn unterwegs ist, muss möglicherweise mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Hier erfahren Sie, warum – und wie Sie Ihre Reise anders planen können.
Von Axel Hechelmann
    • |
    • |
    • |
    Wer in Franken Zug fährt, braucht heute Geduld.
    Wer in Franken Zug fährt, braucht heute Geduld. Foto: Harry Koerber, Imago (Symbolbild)

    Im bayerischen Franken brauchen Bahnreisende heute mancherorts Geduld. Konkret betroffen sind die Strecken zwischen Nürnberg-Nordost und Gräfenberg sowie Würzburg Hbf und Kitzingen.

    Nürnberg-Nordost – Gräfenberg: Bahnstrecke wegen Reparatur gesperrt

    Die Bahnlinie zwischen Nürnberg-Nordost und Gräfenberg bleibt heute, 10. Oktober 2025, gesperrt. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn eine Reparatur. Reisende auf der Strecke müssen auf Busse des Ersatzverkehrs umsteigen sowie mit Zugausfällen auf der Linie RB21 rechnen.

    Würzburg Hbf – Kitzingen: Zahlreiche Zugausfälle wegen Personalmangels

    Wer auf der Linie RE10 zwischen Würzburg Hauptbahnhof und Kitzingen unterwegs ist, muss heute, 10. Oktober 2025, mit vielen Zugausfällen rechnen. Grund dafür sei laut Bahn „kurzfristiger Personalausfall“. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

    Folgende Züge fallen laut Deutscher Bahn aus:

    In Richtung Kitzingen gibt es diese Zugausfälle:

    RB 58081 Würzburg Hbf Abfahrt: 05.54 Uhr - Kitzingen Ankunft: 06.13 Uhr
    RB 58087 Würzburg Hbf Abfahrt: 12.55 Uhr - Kitzingen Ankunft: 13.15 Uhr
    RB 58089 Würzburg Hbf Abfahrt: 14.10 Uhr - Kitzingen Ankunft: 14.29 Uhr
    RB 58091 Würzburg Hbf Abfahrt: 15.13 Uhr - Kitzingen Ankunft: 15.31 Uhr
    RB 58093 Würzburg Hbf Abfahrt: 16.13 Uhr - Kitzingen Ankunft: 16.32 Uhr
    RB 58095 Würzburg Hbf Abfahrt: 17.15 Uhr - Kitzingen Ankunft: 17.35 Uhr
    RB 58097 Würzburg Hbf Abfahrt: 18.10 Uhr - Kitzingen Ankunft: 18.28 Uhr

    In Richtung Würzburg Hauptbahnhof fallen folgende Züge aus:

    RB 58080 Kitzingen Abfahrt: 05.05 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 05.25 Uhr
    RB 58082 Kitzingen Abfahrt: 06.25 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 06.46 Uhr
    RB 58088 Kitzingen Abfahrt: 13.26 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 13.45 Uhr
    RB 58090 Kitzingen Abfahrt: 14.43 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 15.03 Uhr
    RB 58092 Kitzingen Abfahrt: 15.43 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 16.03 Uhr
    RB 58094 Kitzingen Abfahrt: 16.43 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 17.02 Uhr
    RB 58098 Kitzingen Abfahrt: 18.42 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 19.00 Uhr

    „Für RB 58080, RB 58081 und RB 58082 konnte leider kein Ersatzverkehr eingerichtet werden“, teilt die Bahn mit. Und weiter: „Bitte nutzen Sie hier die nachfolgenden Züge der Linie RE10. Für RB 58081 hält RB 58249 zusätzlich in Dettelbach und Buchbrunn-Mainstockheim.“

