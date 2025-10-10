Baustelle bei Nürnberg, fehlendes Personal in Würzburg: Bahn-Fahrgäste in Franken brauchen heute Geduld

Im bayerischen Franken brauchen Bahnreisende heute mancherorts Geduld. Konkret betroffen sind die Strecken zwischen Nürnberg-Nordost und Gräfenberg sowie Würzburg Hbf und Kitzingen.

Nürnberg-Nordost – Gräfenberg: Bahnstrecke wegen Reparatur gesperrt

Die Bahnlinie zwischen Nürnberg-Nordost und Gräfenberg bleibt heute, 10. Oktober 2025, gesperrt. Grund dafür ist laut Deutscher Bahn eine Reparatur. Reisende auf der Strecke müssen auf Busse des Ersatzverkehrs umsteigen sowie mit Zugausfällen auf der Linie RB21 rechnen.

Würzburg Hbf – Kitzingen: Zahlreiche Zugausfälle wegen Personalmangels

Wer auf der Linie RE10 zwischen Würzburg Hauptbahnhof und Kitzingen unterwegs ist, muss heute, 10. Oktober 2025, mit vielen Zugausfällen rechnen. Grund dafür sei laut Bahn „kurzfristiger Personalausfall“. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden.

Folgende Züge fallen laut Deutscher Bahn aus:

In Richtung Kitzingen gibt es diese Zugausfälle:

RB 58081 Würzburg Hbf Abfahrt: 05.54 Uhr - Kitzingen Ankunft: 06.13 Uhr

RB 58087 Würzburg Hbf Abfahrt: 12.55 Uhr - Kitzingen Ankunft: 13.15 Uhr

RB 58089 Würzburg Hbf Abfahrt: 14.10 Uhr - Kitzingen Ankunft: 14.29 Uhr

RB 58091 Würzburg Hbf Abfahrt: 15.13 Uhr - Kitzingen Ankunft: 15.31 Uhr

RB 58093 Würzburg Hbf Abfahrt: 16.13 Uhr - Kitzingen Ankunft: 16.32 Uhr

RB 58095 Würzburg Hbf Abfahrt: 17.15 Uhr - Kitzingen Ankunft: 17.35 Uhr

RB 58097 Würzburg Hbf Abfahrt: 18.10 Uhr - Kitzingen Ankunft: 18.28 Uhr

In Richtung Würzburg Hauptbahnhof fallen folgende Züge aus:

RB 58080 Kitzingen Abfahrt: 05.05 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 05.25 Uhr

RB 58082 Kitzingen Abfahrt: 06.25 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 06.46 Uhr

RB 58088 Kitzingen Abfahrt: 13.26 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 13.45 Uhr

RB 58090 Kitzingen Abfahrt: 14.43 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 15.03 Uhr

RB 58092 Kitzingen Abfahrt: 15.43 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 16.03 Uhr

RB 58094 Kitzingen Abfahrt: 16.43 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 17.02 Uhr

RB 58098 Kitzingen Abfahrt: 18.42 Uhr - Würzburg Hbf Ankunft: 19.00 Uhr

„Für RB 58080, RB 58081 und RB 58082 konnte leider kein Ersatzverkehr eingerichtet werden“, teilt die Bahn mit. Und weiter: „Bitte nutzen Sie hier die nachfolgenden Züge der Linie RE10. Für RB 58081 hält RB 58249 zusätzlich in Dettelbach und Buchbrunn-Mainstockheim.“