Metalldiebstahl bei der Bahn: Züge nach München fallen aus

Wegen eines Metalldiebstahls kommt es bei der Deutschen Bahn am Montag zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Störung dauert womöglich noch bis zum Abend an.

Ende Januar legte die Lokführergewerkschaft GDL den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Nur wenige Tage später kommt es wieder zu Ausfällen und Verspätungen – dieses Mal hat das aber nichts mit einem Streik zu tun. Hintergrund ist ein Metalldiebstahl, der bis Montagabend für Störungen sorgen soll.

Am Morgen wurde auf der Strecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof in Baden-Württemberg und Lampertheim in Hessen ein Metalldiebstahl entdeckt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Details waren zunächst nicht bekannt. Die Störung soll voraussichtlich erst am Abend behoben sein.

Bahn-Störung am Montag: Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart fallen aus

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind am Montagmorgen etliche Fernverkehrszüge ausgefallen. Der Konzern erwartet Verspätungen und Teilausfälle im Fern- und Regionalverkehr, wie es weiter hieß. Diese Verbindungen im Fernverkehr sind von der Störung betroffen:

Alle ICE-Züge der Verbindung Berlin - Halle ( Saale ) - Frankfurt am Main - Mannheim - Stuttgart fallen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Frankfurt am Main Hauptbahnhof und Stuttgart Hauptbahnhof aus.

- Halle ( ) - - - fallen in beiden Fahrtrichtungen zwischen und aus. Einzelne ICE-Züge der Verbindung NRW - Frankfurt am Main Flughafen - Mannheim - Stuttgart - München fallen aus.

- Flughafen - - - fallen aus. Alle anderen ICE-Züge zwischen Frankfurt am Main Hauptbahnhof beziehungsweise Frankfurt am Main Flughafen und Mannheim werden in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet und verspäten sich dadurch um etwa 20 Minuten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Deutsche Bahn rät Fahrgästen sich vor Reiseantritt über ihre Verbindungen auf der Webseite, im DB Navigator oder telefonisch zu informieren.

Kabeldiebstahl bei Mannheim sorgte vor Weihnachten für Aufregung

Steigende Preise für Schrott und Metall rufen immer mehr Diebe auf den Plan. Denn Kupfer aus den Kabeln wird auf dem Markt gehandelt und ist begehrt. Oft haben Diebe leichtes Spiel, weil ihre Beute nur schwer zu identifizieren ist. Neben spontanen Einzeltätern gibt es auch gut organisierte Banden, die mit speziellem Werkzeug ausgestattet sind. Diebe bringen sich bei ihrem Tun an befahrenen Bahnstrecken allerdings in Lebensgefahr.

Kurz vor Weihnachten hatte ein Kabeldiebstahl bei Mannheim für Aufsehen, Ärger und heftige Verzögerungen im Feiertagsverkehr gesorgt. An der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim hatten Diebe mehrere Kilometer Kupferkabel in einem Kabelschacht zerschnitten. Nach Angaben der Bundespolizei war der Schacht wegen Bauarbeiten geöffnet gewesen. Die Täter stahlen zudem mehrere Hundert Meter Kabel, die für die Leit- und Sicherungstechnik der Deutschen Bahn wichtig waren. Nach dem Diebstahl war es auf der Strecke tagelang zu Verspätungen gekommen. (mit dpa)