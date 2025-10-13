Polizeieinsatz: ICE-Strecke zwischen Ingolstadt und Nürnberg gesperrt

Auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt müssen Reisende aktuell mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Der Grund dafür sei ein Polizeieinsatz, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Weitere Details nannte er nicht.

Laut der Störungskarte der DB Regio Bayern ist der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Ingolstadt Nord und Kinding (Altmühltal) seit Montagnachmittag, 14:33 Uhr, gesperrt. Zunächst hieß es dort, dass die Sperrung nur bis 17 Uhr andauern soll. Allerdings wurde der Störungszeitraum noch bis 18 Uhr verlängert.

Bahnstrecke zwischen Nürnberg und München ist gesperrt: ICEs fahren über Treuchtlingen

Die Strecke ist auch Teil der ICE-Verbindung zwischen München und Berlin. Die betroffenen ICEs werden derzeit über Treuchtlingen umgeleitet. Für die Fahrgäste bedeutet das laut der dpa eine Verspätung von etwa einer halben Stunde.

Züge der Linie RE1, die aus München kommen, enden beziehungsweise wenden vorzeitig am Hauptbahnhof in Ingolstadt. Zwischen den Haltestellen Ingolstadt-Nord und Allersberg (Rothsee) gibt es laut der Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Die Bahn bittet Reisende darum, nach Möglichkeit die Züge der Linie RB16 über Treuchtlingen zu nutzen. (mit dpa)