Bahn-Streik in Bayern: Wo wird im Mai gestreikt?

Die EVG hat erneut einen Warnstreik angekündigt. Von 14. bis 16. Mai soll in Deutschland alles stillstehen. Auch Bayern wird voraussichtlich flächendeckend betroffen sein. Alle Infos im Überblick.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat bereits nach dem Scheitern der letzten Gesprächsrunde der Tarifverhandlungen weitere Streiks angekündigt. Die Angebote der Arbeitgeberseite, unter anderem der Deutschen Bahn, seien nicht verhandlungsfähig. Jetzt macht die Gewerkschaft ernst: Von 14. Mai 2023 ab 22 Uhr bis 16. Mai 2023 um 24 Uhr ruft sie ihre Mitglieder zur Arbeitsniederlegung auf.

Insgesamt 50 Stunden - von Sonntagabend bis Dienstagnacht - soll in Deutschland alles still stehen - Regional-, Fern- und Güterverkehr. Auch in Bayern wird der nunmehr dritte Warnstreik der EVG massive Auswirkungen haben und den Freistaat der Deutschen Presseagentur (dpa) zufolge voraussichtlich flächendeckend treffen. Wo in Bayern genau gestreikt wird, lesen Sie hier.

Bahn-Streik in Bayern: Welche Bereiche sind betroffen?

Die Deutsche Bahn hat in Folge des Streiks bereits angekündigt den Fernverkehr komplett einzustellen. Hintergrund ist, dass sich der Ausstand der Beschäftigten auf "den gesamten Bahnbetrieb auswirken" würde. Auch im Regionalverkehr werden Reisende nur schwer vom Fleck kommen. Der Bahn zufolge wird "größtenteils kein Zug fahren".

Auswirkungen hat das in Bayern auch auf andere Anbieter. Laut dpa werden etwa die BOB, die Bayerische Regiobahn und der Meridian bestreikt. Aber auch Anbieter wie Agilis oder Go-Ahead, deren Beschäftigte nicht zum Streik aufgerufen sind, werden voraussichtlich nicht fahren können. Hintergrund ist, dass die Fahrdienstleiter der Bahn ausfallen, erklärte der Isidoro Peronace, EVG-Geschäftsstellenleiter München, der dpa. Das Streckennetz der Deutschen Bahn kann entsprechend nur eingeschränkt genutzt werden.

Auch auf der Straße wird es während des Streiks von Sonntagabend bis Dienstagnacht zum Teil schwierig von A nach B zu kommen. In Bayern werden folgende Busanbieter dem EVG-Geschäftsstellenleiter zufolge bestreikt: RVO in Oberbayern, RVA im Allgäu, RBO in Ostbayern, RBA in Augsburg, OVF in Franken und VU Untermain rund um Aschaffenburg.

Bahn-Streik in Bayern: S-Bahn und Busse in München und Nürnberg betroffen

Von dem 50-stündigen Streik sind in Bayern zum Teil auch S-Bahnen und weitere Buslinien betroffen. Wie die EVG auf dpa-Anfrage mitteilte, sind auch die von der Bahn betriebenen S-Bahnen in München und Nürnberg sowie Buslinien von dem Streik betroffen. Hier dürfte ab Sonntagabend also alles stillstehen.

Der Münchner Verkehrsverbund (MVV) weist online darauf hin, dass S-Bahnen und einige Buslinien nicht fahren werden. Welche Linien genau betroffen sind, hat der MVV außerdem auf seiner Website aufgelistet. Fahrgäste werden gebeten, geplante Fahrten zu verschieben und sich regelmäßig über Fahrten zu informieren.

Der Nürnberger Verkehrsverbund VAG informiert online noch nicht über die Streik-Auswirkungen.

Bahn-Streik im Mai: Warum hat die EVG zum Streik aufgerufen?

Anlass für den 50-stündigen Streik von 14. bis 16. Mai 2023 sind laut EVG die stockenden Tarifverhandlungen. "Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt", sagte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay. Zuletzt hatte die EVG am 21. April zu einem großen Streik aufgerufen, der den Bahnverkehr größtenteils lahmgelegt hatte.

Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte mit rund 50 Eisenbahnunternehmen. Davon arbeiten 180.000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn. Die Gewerkschaft fordert rund zwölf Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Mindestens sollen die Bruttolöhne aber um 650 Euro steigen.

Die bisherigen Angebote der Deutschen Bahn hatte die Gewerkschaft abgelehnt. Zuletzt hatte der Konzern eigenen Angaben zufolge am Dienstag, 9. Mai 2023, die Forderung der Gewerkschaft zum Mindestlohn erfüllt: 13,20 Euro pro Stunde. Auf dem Tisch würden außerdem bereits 10 Prozent Lohnerhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie liegen. Die EVG hatte die Angebote abgelehnt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 23. Mai angesetzt.