S-Bahn-Verkehr in München ist nach Bahnstreik weiter beeinträchtigt

Obwohl der Bahnstreik inzwischen beendet ist, kommt es noch immer zu Einschränkungen. Bei der Münchner S-Bahn sind noch den ganzen Tag über weniger Züge unterwegs.

Eigentlich wollte die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) bis Montagabend streiken und den Bahnverkehr in Deutschland für ganze sechs Tage lahmlegen. Nun hat sie den Ausstand aber frühzeitig beendet. Die Deutsche Bahn und die GDL haben sich auf eine Friedenspflicht geeinigt. Bis zum 3. März soll es daher keine neuen Streiks mehr geben.

Bahnstreik beendet, aber weiterhin Beeinträchtigungen bei S-Bahn in München

Obwohl die Lokführer ihre Arbeit am Montag wieder aufgenommen haben, kommt es teilweise noch zu Einschränkungen. "Aufgrund der kurzfristigen Verkürzung des Streiks können wir leider am Montag noch nicht den regulären Fahrplan anbieten", heißt es von Seiten der S-Bahn München. Bis in die Nacht zum Dienstag seien weniger S-Bahnen unterwegs als gewohnt. Alle Linien verkehren weiterhin mindestens im Stundentakt:

Die Linie S1 verkehrt zwischen Leuchtenbergring und Freising im 60-Minuten-Takt und fährt nicht zum Flughafen.

verkehrt zwischen Leuchtenbergring und im 60-Minuten-Takt und fährt nicht zum Flughafen. Die Linie S2 verkehrt zwischen Markt Schwaben und Dachau alle 20 bis 40 Minuten, auf den übrigen Abschnitten im Stundentakt.

verkehrt zwischen und alle 20 bis 40 Minuten, auf den übrigen Abschnitten im Stundentakt. Die Linien S3 und S4 verkehren alle 20 bis 60 Minuten.

und verkehren alle 20 bis 60 Minuten. Die Linien S6 und S7 verkehren im 60-Minuten-Takt.

und verkehren im 60-Minuten-Takt. Die Linie S8 fährt zwischen Pasing und Flughafen alle 20 Minuten, zwischen Pasing und Germering alle 20 bis 40 Minuten sowie zwischen Germering und Herrsching alle 60 Minuten.

fährt zwischen und Flughafen alle 20 Minuten, zwischen und alle 20 bis 40 Minuten sowie zwischen und alle 60 Minuten. Die Linie S20 entfällt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

S-Bahn in München: Betreiber will kurzfristig zusätzliche Fahrten anzubieten

Der Betreiber versucht nach eigenen Angaben am Montag kurzfristig zusätzliche Fahrten anzubieten. "Dies wird jedoch voraussichtlich nur in begrenztem Umfang möglich sein." Um möglichst viel Platz zu bieten, würden fast alle S-Bahnen als Langzug verkehren. Fahrgästen wird empfohlen, sich kurz vor der Fahrt in der Fahrplanauskunft auf der Webseite oder in der App München Navigator zu informieren.

Lesen Sie dazu auch