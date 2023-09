Oberleitungsschaden: Bahn rät von Reisen von und nach München ab

Wegen eines Oberleitungsschadens kommt es am Münchner Hauptbahnhof am Donnerstagmittag zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen ist der Fernverkehr.

Wer am Donnerstagmittag mit der Bahn von oder nach München fahren will, muss mit Verspätungen und Ausfällen der Züge rechnen. Es kommt am Hauptbahnhof wegen einer Reparatur an der Oberleitung zu Beeinträchtigungen. Betroffen seien Verbindungen im Fernverkehr mit Halt am Münchner Hauptbahnhof. Bahnkunden sollen sich vor Reiseantritt auf der Bahn-Webseite, im DB Navigator oder bei der telefonischen Reiseauskunft über ihre Verbindung informieren.

Münchner Hauptbahnhof: Störung voraussichtlich den ganzen Donnerstag

Das Personal arbeite unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung, wie die Bahn auf ihrer Webseite schreibt. "Die Behebung soll voraussichtlich bis Tagesende erfolgen." Die Bahn empfiehlt, von Reisen von und nach München abzusehen.

Alle Fahrgäste, die ihre für Donnerstag geplante Reise wegen des Oberleitungsschadens in München verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist laut Bahn aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.