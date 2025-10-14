Antisemitische Beleidigungen an Bahnhof in Bayern: Mann wirft mit Gegenständen um sich

Die Bundespolizeiinspektion ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann wegen Volksverhetzung, Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung.

Am Freitag, 10. Oktober, beleidigte ein Mann am Bahnsteig des Bahnhofs Starnberg Nord mehrere Reisende und äußerte dabei judenfeindliche Parolen. Das teilte die Polizei mit. Bei verbalen Beleidigungen ist es nicht geblieben: Der Täter soll zudem mehrere Glasflaschen auf den gegenüberliegenden Bahnsteig geworfen haben.

Ob er dabei gezielt versuchte, andere Menschen zu treffen, sei unklar, teilte die Polizei mit. Anschließend stieg der Unbekannte in die S-Bahn-Linie S6 Richtung Zorneding. Ob es während der weiteren Fahrt ebenfalls zu strafbaren Handlungen kam, ermittelt nun die Polizei.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe

Sie bittet Zeugen um Mithilfe. Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: männlich, schulterlanges und nach hinten gekämmtes rotes Haar, ein Bart. Der Mann soll einen olivgrünen langen Mantel und Sandalen mit Socken getragen haben.

Wer den Mann gesehen hat, den Vorfall beobachtet oder selbst betroffen war, soll sich bei der Bundespolizei unter der Nummer 089/5155500 melden.