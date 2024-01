Bahnstreik: S-Bahn in München rechnet mit "massiven Beeinträchtigungen"

Am Mittwoch beginnt der nächste Bahnstreik. Die S-Bahn in München erwartet ab Dienstagabend "massive Beeinträchtigungen".

Nur zwei Wochen nach dem letzten Streik bei der Deutschen Bahn will die Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) den Zugverkehr in Deutschland erneut lahmlegen. Dieses Mal soll der Ausstand ganze sechs Tage lang dauern. Der Streik im Personenverkehr beginnt am Mittwochmorgen um 2 Uhr und dauert bis Montag (29. Januar) um 18 Uhr.

Bahnstreik hat Auswirkungen auf S-Bahn in München

Die S-Bahn München erwartet bereits ab Dienstagabend um 20 Uhr "massive Beeinträchtigungen", wie es auf deren Webseite heißt. Die Störungen werden bis in die Nacht auf Dienstag andauern. Die Betreiber raten, während des Streiks von Reisen abzusehen und diese auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.

Fahrgästen wird geraten, sich regelmäßig auf der Webseite oder in der App München Navigator über die Verbindungen zu Informieren. Auch eine kostenfreie Hotline steht unter 08000-996633 zur Verfügung. Dort kann es allerdings während Stoßzeiten zu längeren Wartezeiten kommen.

Bereits vierter Bahnstreik im laufenden Tarifkonflikt

Im laufenden Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL ist es bereits der vierte Streik. Die Bahn hatte am Freitag ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Das Angebot sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Auch die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie ist direkt nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Zudem soll eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten sein.

Das reichte für neue Verhandlungen aber offenbar nicht aus. Die GDL teilte mit: "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherigen Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt – von Einigungswillen kein Spur."

