Betrunkener von Bahnsteig gefallen und von U-Bahn erfasst

Ein betrunkener Mann ist von einem Bahnsteig in das Gleis gestürzt, von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Als der Zugführer den Mann auf den Gleisen in München liegen sah, habe er den Zug sofort gebremst, teilte die Polizei mit. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß mit dem 46-Jährigen am Donnerstag nicht verhindern.

Der Mann lag den Angaben zufolge so zwischen den beiden Schienen, dass er von den Rädern nicht überrollt wurde. Die U-Bahn sei über ihn hinweggefahren. Der 46-Jährige wurde von Feuerwehrleuten aus dem Gleis geborgen und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.