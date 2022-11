Bahnverkehr

Personalmangel bei neuem Betreiber "Go-Ahead": Wann fahren alle Züge in der Region?

Plus Der neue Betreiber Go-Ahead muss beim Regionalverkehr mit abgespecktem Angebot starten. Als Grund gibt das Unternehmen Personalmangel an.

Von Josef Karg

Das geht ja gut los! Bahnkunden rund um Augsburg ärgern sich über diese Nachricht. Denn gleich beim Einstieg muss der neue, private Bahnbetreiber Go-Ahead zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember in der Region mit einem reduzierten Angebot an den Start gehen. Das Unternehmen begründet dies damit, dass 40 Lokführer fehlen. Dabei hieß es noch im vergangenen Monat, das Unternehmen sei für den Start gut vorbereitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

