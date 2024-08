Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein Mann ist in Oberbayern von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der 69-Jährige am späten Samstagabend an den Bahngleisen zwischen Ebersberg und Grafing entlang, als eine Regionalbahn vorbeifuhr. Er wurde von dem Zug erfasst, die Gleise waren nach dem Unfall zunächst gesperrt.

Die Bahn fuhr anschließend in den Bahnhof Ebersberg, wo die Fahrgäste aussteigen konnten. Weshalb sich der Mann an den Gleisen aufhielt, ist nach Angaben eines Polizeisprechers Gegenstand der Ermittlungen.