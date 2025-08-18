Massive Einschränkungen wegen Sanierung: Zentrale Pendlerstrecke nach München wird gesperrt

Gut eine Stunde und 45 Minuten brauchen Fahrgäste aktuell, um von München mit der Bahn nach Mühldorf am Inn zu kommen. Die Bahnstrecke wird viel befahren und ist besonders für Pendler zentral. Gerade deswegen dürfte die Verlängerung der Fahrzeit Ärger mit sich bringen, denn: Seit dem 12. August saniert die Deutsche Bahn die Strecke.

Bis Mitte September bedeutet das für Fahrgäste nicht nur eine längere Fahrzeit mit mehreren Umstiegen, sondern auch erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr. Denn einige Züge fallen auch aus.

Regionalverkehr zwischen München und Mühldorf am Inn: Deutsche Bahn erneuert die Strecke

Grund für die Bahnsperrung ist eine angekündigte Modernisierung der Stellwerkstechnik. Die Deutsche Bahn ersetzt mechanische Stellwerke durch moderne elektronische Stellwerke. Bis 2027 will die Deutsche Bahn die letzten vier mechanischen Stellwerke im Streckenabschnitt Markt Schwaben – Ampfing vom Netz nehmen.

Fahrgäste, die zwischen Mühldorf und München unterwegs sind, müssen auf U-Bahn und Busse zurückgreifen. Foto: Peter Kneffel, dpa(Archivbild)

Bereits von Mitte Januar bis Ende Juni hatte es deswegen Sperrungen auf der Strecke gegeben. Jetzt ist die Strecke für fünf Wochen durchgängig bis zum 15. September gesperrt.

Während auf der Strecke nach Mühldorf die Modernisierungsarbeiten laufen, sieht es anderswo schlecht aus: Derzeit bekommt die Bahn zwar viele zusätzliche Milliarden für die Sanierung des maroden Bestandsnetzes. Für Neu- und Ausbauprojekte steht in den kommenden Jahren hingegen nicht genügend Geld zur Verfügung. Die Bahn steckt in der Krise - und nun musst auch Bahnchef Richard Lutz das Feld räumen.

Streckensperrung Richtung München: Das müssen Fahrgäste wissen

Betroffen von den Sperrungen zwischen München und Mühldorf sind die beiden Regionalzuglinien RB40 und RE4, die beide zwischen München und Mühldorf verkehren. Bis zum Ende der Sanierungsarbeiten fallen diese komplett aus. Stattdessen setzt die Deutsche Bahn Busse als Ersatz ein.

Diese verkehren wie folgt:

Zwischen Mühldorf und München Ost/Friedenstr.: Busse, die alle Unterwegshalte anfahren

Zwischen Mühldorf, Ampfing und Messestadt Ost verkehren Direktbusse (Die Busse von München nach Mühldorf halten in Ampfing nur zum Ausstieg)

Zwischen Dorfen und Messestadt Ost verkehren ebenfalls Direktbusse

Zwischen Messestadt Ost und München Ost/Hauptbahnhof sollen Fahrgäste die U-Bahn-Linie 2 der MVG als Ersatz nutzen. Die Busse fahren in Messestadt Ost an der Willy-Brandt-Allee, Steig 5 ab.

Weitere Sperrung folgt

Ende 2025 sollen mit Hörlkopfen und Thann-Matzbach die ersten elektronischen Stellwerke an der Strecke in Betrieb genommen werden. Die Deutsche Bahn kündigt eine weitere Baustufe an, in der Schwindegg und Weidenbach/Heldenstein folgen. Von Mitte September bis Mitte Dezember soll der Zugverkehr an einigen Wochenenden und Abenden auf verschiedenen Streckenabschnitten zwischen Mühldorf und München Hauptbahnhof eingestellt werden.