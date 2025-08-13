Icon Menü
Bakterien: Menschen in Passau sollen Trinkwasser abkochen

Bakterien

Menschen in Passau sollen Trinkwasser abkochen

Wegen einer bakteriellen Verunreinigung wird das Trinkwasser in Passau vorübergehend mit Chlor versetzt. Für die Anwohner bedeutet das: Wasser abkochen.
Von dpa
    Die Menschen in Passau sind aufgerufen, ihr Trinkwasser vorübergehend abzukochen. (Symbolbild)
    Die Menschen in Passau sind aufgerufen, ihr Trinkwasser vorübergehend abzukochen. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Für das Stadtgebiet Passau gilt vorübergehend ein Abkochgebot für Trinkwasser. Grund dafür ist nach Angaben der Stadtwerke und des Gesundheitsamtes eine Verunreinigung mit Bakterien. Das Leitungswasser werde vorübergehend gechlort, hieß es. Wie lange die Maßnahme dauern wird, war zunächst unklar.

    Zum Trinken, für die Nahrungszubereitung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden sollen Bürger ausschließlich abgekochtes Wasser verwenden. Das Trinkwasser sollte beim Kochen zum Sprudeln gebracht werden - etwa mit dem Wasserkocher - und dann mindestens zehn Minuten lang langsam abkühlen. Für die WC-Spülung und andere Zwecke könne das Leitungswasser genutzt werden.

    Bei einer Stichprobe seien im Wasser Enterokokken festgestellt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsamtes. Nun seien weitere Proben erforderlich. Sobald keine Bakterien mehr festgestellt werden, werde das Abkochgebot wieder aufgehoben.

