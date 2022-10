Autofahrer kommt von Straße ab: Zwei Frauen schwer verletzt

Ein 37-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Bamberg in einen Straßengraben gefahren.

Dabei wurden zwei Frauen im Wagen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer sei in der Nacht zum Samstag in einer Rechtskurve von der Straße bei Heiligenstadt abgekommen - vermutlich habe er Alkohol getrunken, sagte ein Polizeisprecher. Die 30 und 39 Jahre alten Mitfahrerinnen kamen mit schweren Kopfverletzungen in Krankenhäuser. Der Fahrer und ein 34 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Dem 37-Jährigen wurde Blut entnommen. Ob die Frauen den Sicherheitsgurt angelegt hatten, war zunächst noch unklar.

