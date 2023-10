Eisenstange von Spielgerät fällt auf Mädchen

Eine mehr als drei Meter lange Eisenstange ist in Oberfranken von einem Spielgerät auf eine Neunjährige gefallen und hat sie schwer verletzt.

Die Neunjährige habe mit einer Freundin an einer Hochwippe auf einem Spielplatz in Altendorf (Landkreis Bamberg) gespielt, als sich eine Schraube gelöst habe, die Stange herabgefallen sei und das Kind am Kopf getroffen habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach dem Unfall am Donnerstag seien die Ermittler zunächst davon ausgegangen, dass das Mädchen in Lebensgefahr schwebe, sagte ein Polizeisprecher. Am Freitag sei dies nicht mehr der Fall gewesen. Mittlerweile gehe es dem Mädchen den Umständen entsprechend wieder besser, sagte der Sprecher. Ihre Spielkameradin blieb demnach unverletzt.

Warum sich die Schraube gelöst hatte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelte wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt. Ein Sachbearbeiter ermittle, ob das Spielgerät vorschriftsgemäß überprüft worden sei, sagte der Polizeisprecher. Der Spielplatz wurde nach Angaben der Gemeindeverwaltung bis auf Weiteres gesperrt.

(dpa)