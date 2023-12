Ein neuer Erzbischof für Bamberg: Weihbischof steigt auf

Herwig Gössl steigt im Erzbistum Bamberg vom Weihbischof zum Erzbischof auf. Damit ist eine wichtige Personalentscheidung für die katholische Kirche in Bayern noch vor Weihnachten gefallen.

Bamberg/Rom - Papst Franziskus hat im Erzbistum Bamberg den bisherigen Weihbischof Herwig Gössl zum Erzbischof ernannt. Die Personalie verkündeten der Heilige Stuhl und das Erzbistum am Samstagmittag zeitgleich. Mehrere Minuten lang läuteten die Glocken des Bamberger Doms und vieler anderer Kirchen im Erzbistum.

Gössl sagte am Nachmittag, er habe Respekt vor seinem neuen Spitzenamt in der katholischen Kirche. "Das ist eine Aufgabe, die man nicht herbeisehnt. Es ist eine schwierige Aufgabe, heute Bischof zu sein", sagte er am Samstag in Bamberg. In der Gesellschaft und in der Kirche gebe es Kräfte, die auseinander- statt zusammenführen würden. Aufgabe eines Bischofs sei es aber, zusammenzuführen. Dennoch habe er große Zuversicht, er spüre viel Vertrauen.

Alle Bistümer in Deutschland leiden unter einem starken Rückgang der Mitgliederzahlen. Dadurch sinken dann auch die Einnahmen aus der Kirchensteuer. Und die gesellschaftliche Relevanz wird kleiner.

Zugleich ringt die katholische Kirche um Reformen, der Synodale Weg in den vergangenen Jahren war als Konsequenz aus den Missbrauchsskandalen gestartet worden, um einen Weg in die Zukunft aufzuzeigen. Gössl selbst will sich nicht festlegen lassen, ob er ein Konservativer ist oder ein progressiver Kleriker. Menschen dürfe man nicht in Schubladen stecken, sagte er am Samstag. "Man muss versuchen, beide Pole zu verbinden", sagte er zur Lage der Kirche in Deutschland.

Der Bischofsstuhl von Bamberg war seit November 2022 vakant, Ludwig Schick ging damals in den Ruhestand. Gössl arbeitete seitdem als Diözesanadministrator an der Spitze des Erzbistums. Der 56-Jährige wurde in München geboren, wuchs in Nürnberg auf und ist seit 1993 Priester des Erzbistums Bamberg. 2014 wurde er zum Weihbischof ernannt - es sei ein "Schock" für ihn gewesen, bekundete er damals. Zu seiner neuen Aufgabe sagte er nun: "Mit Gottes Hilfe wird es gut gelingen."

Persönliche Worte sandte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Georg Bätzing. Er sehe in der Berufung von Gössl ein Zeichen für Kontinuität. Er sei Gössl dankbar für dessen bisherigen Einsatz in der Bischofskonferenz, teilte Bätzing mit. Es sei zu spüren, dass Gössl jemand sei, der behutsam und in gangbaren Schritten die Kirche der Zukunft gestalten wolle, schrieb Bätzing an Gössl.

Er habe bereits Führungsqualitäten in seinen bisherigen Positionen gezeigt. "Vor allem aber werden es Deine menschenfreundliche Art und tiefgründige Spiritualität sein, die auch Deinen künftigen Dienst kennzeichnen."

Nach Zahlen der DBK gehören dem Erzbistum mehr als 606 000 Mitglieder an, das Gebiet erstreckt sich vor allem auf Ober- und Mittelfranken. Der frühere Erzbischof Schick leitete die Erzdiözese zwei Jahrzehnte lang, ehe er ein Rücktrittsgesuch einreichte. Begründung: Er wolle für die bevorstehenden Herausforderungen einem Jüngeren Platz machen.

Gemäß dem bayerischen Konkordat, also dem Staatskirchenvertrag zwischen Vatikan und Freistaat, ist der Papst frei in seiner Entscheidung, wen er in Bayern zum Bischof kürt. Nötig ist aber ein Eid auf die Verfassung, den jeder neue Bischof schwören muss. Ein Termin für eine Amtseinführung Gössl steht nach seinen Worten noch nicht fest.

(Von Kathrin Zeilmann, dpa)