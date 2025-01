Jugendlicher bedroht Gruppe mit einer Machete

Mit einer Machete hat ein 17-Jähriger eine Gruppe Jugendlicher in Oberfranken bedroht. Er wurde festgenommen und die Waffe sichergestellt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Teenager mit vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren am Sonntagabend am Bahnhofsvorplatz in Bamberg gestritten. Demnach habe er die Gruppe zuerst verbal bedroht, sich dann abgewandt und kurz darauf eine Machete aus seiner Jackeninnentasche gezogen.

Die Polizei habe den Täter am Bahnhofsvorplatz festgenommen. Er musste eine Blutprobe abgeben und wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Demnach könnte der 17-Jährige vermindert schuldfähig sein. Er befinde sich nun in einer psychiatrischen Klinik. Die Ermittlungen laufen. (dpa)