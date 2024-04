Bamberg

vor 42 Min.

Schwelbrand in Jugendgefängnis in Oberfranken ausgebrochen

In einem Jugendgefängnis in Oberfranken ist am Montagvormittag ein Schwelbrand ausgebrochen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es in einem Nebenraum im ersten Stock der JVA Ebrach (Landkreis Bamberg) zu einer Rauchentwicklung. Verletzt wurde demnach niemand. Auch mussten laut einem Polizeisprecher weder Inhaftierte noch Mitarbeitende evakuiert werden. Der betroffene Raum sei ausschließlich für Gefängnispersonal zugänglich. Er sei durch den Brand komplett verrußt worden, der Schaden lag nach Schätzung der Polizei bei rund 5000 Euro. Bei dem Einsatz waren den Angaben nach insgesamt rund 80 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst an, Brandstiftung schloss die Polizei jedoch aus, sagte der Sprecher. (dpa)

